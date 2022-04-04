شبح الموت يخيّم على محافظة عراقية وعينه على حيواناته

شفق نيوز/ حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الاثنين، من انهيار واندثار الثروة الحيوانية في المحافظة، بسبب الجفاف والخطط التي وصفها بالفوضوية للجهات المسؤولة.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع أسعار الأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية بنسب 100% او اكثر بسبب ارتفاع ومضاربة سعر الدولار في الأسواق تسبب بخسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وتهديد وجودها في ديالى في الفترات القادمة إذا ما استمرت الظروف الحالية.

واكد التميمي ان الكثير من المربين أصبحوا بحكم المجبرين على تصفية قطعان الثروة الحيوانية وبأسعار بخسة لانعدام مقومات بقائها الى جانب الاضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت لمربي الدواجن بسبب تضارب وارتفاع أسعار الدولار.

وأضاف أن الزراعة والثروة الحيوانية في ديالى تحتضر بسبب الخطط الفوضوية للجهات المعنية وعدم وجود خطط طوارئ بديلة أو إجراءات تحد من ازمة الجفاف الى جانب الإصرار على سياسة الاستيراد العشوائية غير المنتظمة والتي تسبب بغياب واندثار المنتوج المحلي.

وتشهد ديالى أشد ازمة جفاف في تاريخها بدأت منذ ثلاث سنوات بعد نفاد إيراداتها المائية وانعدام الأمطار وإلغاء الخطط الزراعية ما انعكس سلبا على واقع الثروة الحيوانية في سابقة خطيرة لم تشهدها ديالى المحافظة.