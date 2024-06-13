شبح الحرائق يطارد العراقيين وحرارة الجو قد تفسد فرحتهم في عيد الأضحى

شفق نيوز/ مع قرب حلول عيد الأضحى واستمرار ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى الخمسين مئوية في بعض المحافظات العراقية، تستعد مديرية الدفاع المدني العامة بإجراء عمليات استباقية في أماكن تجمع المواطنين لضمان توفير متطلبات الوقاية والسلامة، ونشر مرابطات في مواقع منتخبة للوصول السريع عند حصول أي حادث حريق.

ويقول مدير إعلام الدفاع المدني، العقيد رحمن حسين مهدي، إن "لدى الدفاع المدني خطة للعيد والمناسبات، حيث يتم إجراء عمليات كشف استباقية قبل المناسبة، بنشر المفارز في الأماكن الترفيهية ومدن الألعاب والمواقع التي تتجمع فيها العوائل لضمان توفير متطلبات الوقاية والسلامة، وكذلك فحص الألعاب ومدى صلاحيتها والتوصيلات الكهربائية وتدريب العاملين على كيفية استخدام المطافئ والإسعافات الأولية".

ويضيف مهدي لوكالة شفق نيوز، "كما هناك خطة خاصة بالعتبات المقدسة في كربلاء والنجف، حيث يتم نشر مرابطات بأماكن منتخبة من قبل الدفاع المدني القريبة من التجمعات، فضلاً عن خطة (الإسناد المتبادل) للمحافظات القريبة من النجف وكربلاء فعند حصول حريق كبير يتم إسناد هاتين المحافظتين بجهد بشري وآلي".

ويؤكد مهدي، أن "نسبة الحرائق تراجعت مقارنة بالأعوام السابقة، ففي الربع الأول من عام 2023 تم تسجيل 4413 حادث حريق، أما في الربع الأول من عام 2024 فقد تم تسجيل 3051 حادث بفارق 1362 حادث، وكلما ارتفاع وعي المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية انخفضت حوادث الحريق".

وهذا ما يؤكد عليه أيضاً رئيس رابطة الفنادق في النجف، صائب أبو غنيم، الذي قال إن "الدفاع المدني وجه كل أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني من منظومة إطفاء الحريق وسلالم الطوارئ إلى أدوات استشعار الحرارة في سبيل سرعة السيطرة على الحريق وتقليل الخسائر".

ويضيف أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، "كما هناك تأكيدات بضرورة الصيانة الدورية لمستلزمات الإطفاء وتوزيعها في كل طوابق المبنى وزواياه، استعداداً لاستقبال الوافدين بمناسبة عيد الأضحى".

لكن الخبير الاقتصادي، أحمد عيد، يرى أن "أغلب الحرائق التي تحدث هي مفتعلة لكن يتم تغطيتها على أنها وقعت نتيجة تماس كهربائي أو حرارة الجو أو غيرها من وسائل التغطية على تلك الجرائم، وتخلف الحرائق أضراراً منها بشرية وأخرى مادية تتمثل بالخسائر الاقتصادية المتعلقة أولاً بتعطيل العمل والإنتاج، بالإضافة إلى الخسائر اللوجستية".

ويوضح عيد لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب الحرائق التي استهدفت المصانع هدفها تعطيل عمليات الصناعة والإنتاج، وهناك حرائق استهدفت الأقسام الإدارية والأرشفة في بعض المؤسسات وهدفها التغطية على ملف أو إخفاء أدلة لجريمة معينة، لكن للأسف فرق التحقيق أغلبها لم تتخذ المصداقية في نتائجها، وهذا ما تسبب بعمليات هدر كبيرة نتيجة لتكرار عمليات افتعال الحرائق".

ومن المتوقع أن تكون أجواء عيد الأضحى "شديد الحرارة، بسبب تمركز كتلة هوائية ساخنة ترتفع معها درجات الحرارة في مدن الجنوب إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وملامسة للخمسين في مدن الوسط ببغداد وكربلاء، وأقل بفارق 5 درجات مئوية في المناطق الشمالية"، بحسب الراصد الجوي، أحمد التميمي.

ويشير التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "موجة الحر هذه قد تستمر لمدة 6 أيام، بحسب تحديثات خرائط الطقس"، داعياً المواطنين إلى "عدم التعرض لأشعة الشمس خلال النهار وتجنب السفر وقت الظهيرة".