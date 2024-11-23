شبح الانتحار يخيّم على بغداد.. 4 حوادث مأساوية في يوم واحد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، ليلة السبت، تسجيل أربع حالات انتحار أو محاولات انتحار، في مشهد يعكس تصاعد الظاهرة في المدن العراقية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن شاباً من مواليد 2001 أقدم على الانتحار برمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان إلى نهر دجلة، وما زالت الشرطة النهرية تواصل عمليات البحث عن جثته بحضور شقيقه، فيما لم تُعرف دوافع الحادث حتى الآن.

كما أقدم طالب إعدادية من مواليد 2005 على إنهاء حياته شنقاً داخل غرفته في منطقة الغزالية. وبين المصدر أن الشاب استخدم حبلاً علقه بسقف الغرفة، فيما لا تزال أسباب الحادثة مجهولة.

وفي حادثة أخرى، أشار المصدر إلى أن شاباً من مواليد 2006 حاول الانتحار بحرق نفسه باستخدام مادة البنزين في شارع الجمهورية، وتم نقله إلى مستشفى مدينة الطب لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة بسبب الحروق الشديدة التي أصابت جسده.

وبذلك يصل مجموع الحالات المسجلة خلال اليوم إلى أربع، موزعة بين انتحار ومحاولات إنقاذ.