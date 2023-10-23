"شباك مكهرب" يفتك بأطفال في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في الديوانية جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن صعقة كهربائية أدت إلى مصرع وإصابة ثلاثة أطفال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "صعقة كهربائية عن طريق شباك احد المنازل في ناحية نفر شرقي الديوانية أدت لمصرع طفل وإصابة 2 آخرين، أحدهما شقيق المتوفي"، لافتا إلى أن "المتوفى والمصابين الإثنين أعمارهم دون العشر سنوات جميعاً".

وبين المصدر، ان "الأطفال المصابين تم نقلهم لمستشفى عفك العام وهم بحالة خطرة، فيما نقلت جثة المتوفى للطب العدلي"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث.