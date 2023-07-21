شباك النزاهة توقع بمعاون مدير زراعة الأنبار: أدرج أسماء وهميَّة في الخطة الزراعيَّة

شفق نيوز/ نفذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في الأنبار، يوم الجمعة، مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين في زراعة الأنبار؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن العمليَّة التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "فريقا من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكن، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق معاون مدير مديريَّة الزراعة في المحافظة؛ بتهمة الإضرار بالمال العام".

وأردفت الدائرة أن "المتهم أحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، لافتة إلى أن الضرر تمثل بإدراج أسماء وهميَّة في الخطة الزراعيَّة للموسم الزراعي (2014 - 2015) لمحصول الحنطة".

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه، والتحرز على عجلة (نوع/لاندكروزر) وجهاز الهاتف العائدين له.