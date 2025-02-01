شباط 2025 في العراق.. تقلبات جوية وأمطار قوية واستذكار ثلوج بغداد

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم السبت، تقريراً حول مناخ شهر شباط 2025، والتوقعات الجوية لهذا الشهر.

ويعد شهر شباط، الشهر الثاني من السنة، وهو أحد أشهر الشتاء في العراق، ويتميز بتقلبات جوية شديدة نتيجة للتغيرات السريعة في منظومة الضغوط الجوية خلال هذا الشهر.

وبحسب تقرير الهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فتظهر هذه التغيرات بشكل واضح في مراقبة توقعات نماذج التنبؤات الجوية، حيث تتفاوت المعطيات العددية على الخرائط الجوية.

وتتميز عناصر الطقس بتقلبات تؤثر غالباً على الرياح، درجات الحرارة، والأمطار، فضلاً عن زيارات للكتل الهوائية القطبية شديدة البرودة بشكل عام.

وتشير التوقعات الأولية، التي قد تتغير لاحقاً، إلى تقسيم الطقس في النصف الأول من شهر شباط 2025 في العراق كالتالي:

الأسبوع الأول (1-7 شباط):

يبدأ الطقس بالاستقرار في البداية، ثم يتأثر العراق بحالة جوية مركبة ناتجة عن تأثير منخفض جوي موجود حالياً غرب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى حالة عدم استقرار مصحوبة بهطولات مطرية متفاوتة الشدة بين يوم وآخر، وتستمر الأمطار بشكل أكبر في المناطق الشمالية والوسطى مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار. درجات الحرارة ستكون متقلبة، حيث تتراوح حول المعدلات الطبيعية إلى أعلى قليلاً نتيجة لتحول الرياح من المصدر القطبي إلى مداري بحرية أدفأ، على أن تعود لتنخفض مجددًا في 7 شباط.

الأسبوع الثاني (8-14 شباط):

تميل الأجواء إلى الاستقرار في بداية هذا الأسبوع بسبب تأثير مرتفع جوي يتمركز شرق أوروبا، بينما تبدأ منخفضات جوية من شمال غرب إفريقيا بالتأثير على المنطقة.

وابتداءً من 11 شباط، يتوقع أن يتشكل منخفض جوي بالقرب من سواحل بلاد الشام، ليبدأ تأثيره في العراق اعتباراً من يوم 12 شباط، مع أمطار مستمرة لمدة ثلاثة أيام.

وتطرقت الهيئة إلى أنه في تاريخ 11 شباط 2020، شهدت مدينتا بغداد وكربلاء حدثاً نادراً في هذا الشهر، حيث استفاق سكان المدينتين على تساقط الثلوج التي غطّت الشوارع في واحدة من أكثر الدول حرارة في العالم.

الصورة من الأرشيف: بغداد 11 شباط 2020