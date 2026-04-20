شباب وأطفال.. ديالى تسجل 11 حالة غرق منذ بداية العام

شفق نيوز- ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة غرق في مناطق المحافظة، منذ بداية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير والى اليوم، 11 حالة غرق معظمهم شباب وأطفال نتيجة السباحة في الأماكن العميقة دون اتخاذ إجراءات احترازية".

وأضاف الشمري أن "فرق النجدة النهرية قامت بانتشال جثث كافة الضحايا، فيما يتم نشر مفارز وزوارق بمختلف المناطق، ولاسيما التي تشهد اقبال شباب وسائحين في مقدمتها الصدور وبحيرة حمرين وكورنيش ديالى".

وأشار الى أن "هذا العدد من الضحايا يعتبر مرتفع في الوقت الراهن خصوصا واننا لم ندخل الصيف بشكل فعلي، لكن معظم الحالات سجلت خلال الفترة الاخيرة جراء ارتفاع مناسيب المياه"، مؤكدا أن "هناك حملات توعوية الآن لحث المواطنين على عدم السباحة في الأنهر والبحيرات والسدود".