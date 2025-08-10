شباب بغداد يلوذون بنهر دجلة هرباً من الحر وانقطاع الكهرباء (صور)

شفق نيوز- بغداد

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتجاوزها الـ50 درجة مئوية، وعدم استقرار التيار الكهربائي في العاصمة بغداد، لجأ شباب إلى نهر دجلة، ليكون ملاذاً لهم من القيظ.

وأظهرت صور التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، شباب في بغداد، وهم يتزاحمون عند جرف النهر، لغرض السباحة عسى أن تبرد المياه أجسادهم وتزيل عنهم آثار درجات الحرارة وغياب وسائل التبريد بسبب قلة تجهيز الكهرباء.

وتعد السباحة في الأنهر، من أبرز ما يميز فصل الصيف في العراق، لكن بالمقابل، تسجل العشرات من حالات الغرق سنوياً، لشباب ومراهقين، يلجأون للنهر هرباً من الحر.