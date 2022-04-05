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شاهد.. لقطات من نهار رمضان في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-05T14:43:14+0000
شاهد.. لقطات من نهار رمضان في بغداد

شفق نيوز/ مع أول ايام شهر الصيام، داهم الصيف بغداد لترتفع درجات الحرارة الى معدلاتها المعهودة، وسط زحام مستمر يغطي شوارع  العاصمة العراقية، سيما عقب اوقات انتهاء الدوام الرسمي.

عدسة شفق نيوز، تجولت في اسواق وشوارع بغداد، ورصدت لقطات من أوقات الظهيرة البغدادية حيث الصيام واشعة الشمس العالية، كما التقطت مشاهد من ماء دجلة بزوارقها، إذ يستعين بها بعض البغداديين لاختصار الطرق هرباً من زحمة السيارات.    

يقول مواطنون بغداديون، إن درجات الحرارة بدأت بالارتفاع منذ ايام، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع بدا تدريجياً حتى يصل الى ٣٩ و ٤٠ درجة مئوية مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويرى المواطنون، أنه رغم القرار الحكومي  القاضي بتقليص دوام الموظفين ساعة واحدة في رمضان، إلا أن شوارع العاصمة مازالت تغص في الازدحامات التي تستمر حتى بعد الساعة الثانية ظهراً.

وبينما يصر الكثير على اتمام صيامهم والتغلب على الاجواء الحارة، رأى البعض سيما من الباعة المتجولين وعمال  عربات الدفع، بأنهم باتوا غير قادرين على الصيام وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما اضطرهم على الافطار "لاعالة العوائل".

وكعادة العراقيين في الاقبال على المشروبات الباردة في رمضان، ينتشر على ارصفة الاسواق الشعبية باعة اللبن والعصير، ليشتريه من مر في طريقهم بشكل معلب.

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