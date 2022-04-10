شارع المتنبي متنفس العائلات البغدادية بعد الإفطار (صور)

شفق نيوز / أخيراً أصبح للعائلات البغدادية، متنفساً للترفيه والتثقيف في آن واحد، خصوصاً بعد أن استعاد شارع المتنبي رونقه وحلته أواخر العام الماضي.

وواكبت عدسة وكالة شفق نيوز، إقدام عشرات العائلات البغدادية، في جولة ترفيهية، بعد الإفطار، إذ يعيش العراقيون في هذه الأيام أجواء شهر رمضان، الذي تكون فيه معظم النشاطات وفعاليات الترفيه والنزهة ليلاً.

ووثقت الوكالة، حجم الإقبال الواسع على هذا الشارع، منذ إزاحة الستار عن آخر أعمال تطويره، الأمر الذي أعاد الشارع ليكون قبلة لعديد من الفعاليات، وأبرزها التجول فيه بأريحية من دون أي عوائق أو حواجز.

ويعد شارع المتنبي الحيوي أحد أشهر شوارع بغداد والعراق، إذ يعد محطة ثقافية مهمة في البلاد كونه المركز الرئيسي لبيع وشراء الكتب بكل اختصاصاتها العلمية والأدبية حيث يرتاده الآلاف من الطلبة والمثقفين ومختلف الاختصاصات.

كما أن الشارع في السنوات الأخيرة أصبح قبلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي من بغداد والمحافظات الأخرى، إذ يقع في آخر شارع المتنبي، مبنى القشلة التراثي الذي يطل على نهر دجلة، وهو ملتقى للعديد من الأهالي.

وتنتشر في هذا الشارع أيضا مجموعات لإلقاء الشعر والغناء والموسيقى إلى جانب معارض فوتوغرافية ورسامين والكثير من الفعاليات الأخرى.

وكانت أمانة بغداد، قد شرعت قبل أشهر بحملة لترميم وإعادة تأهيل المباني والشوارع التراثية في العاصمة في محاولة لإعادة رونق مدينة بغداد، وكان من بينها شارع المتنبي.