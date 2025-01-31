شارع المتنبي.. ذاكرة بغداد الثقافية تنبض بالحياة كل جمعة (صور)

شفق نيوز/ يشهد شارع المتنبي، القلب النابض للثقافة العراقية، تجمعاً فريداً كل يوم جمعة، حيث يلتقي الأدباء والفنانون والمثقفون من مختلف الأجيال في مشهد يعكس روح العراق الثقافية العريقة.

يمتد الشارع، الذي يعد أحد أقدم المراكز الأدبية في العاصمة بغداد، على ضفاف دجلة، متحولًا إلى ملتقى يعج بالكتب والنقاشات الفكرية، حيث تُعرض مؤلفات نادرة وحديثة في مختلف التخصصات.

ولا يقتصر المشهد في شارع المتنبي على تبادل الكتب فقط، بل يتخلله حوارات ثقافية، وعروض فنية، وجلسات نقاشية تسلط الضوء على قضايا الأدب والفن والمجتمع.

كما يعد الشارع شاهداً على ذاكرة العراق الثقافية حيث يبقى رمزاً لتحدي الزمن، وملتقى لمحبي الكلمة والكتاب، في صورة تجسد عشق العراقيين للثقافة.