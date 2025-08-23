إشادة شعبية.. إغلاق 314 مشروعا ضمن "حملة السلامة" في بابل (صور)

شفق نيوز- بابل

نفذت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل، يوم السبت، حملة واسعة للكشوفات الميدانية على المشاريع التجارية والخدمية في مركز المحافظة، وسط ترحيب من المواطنين وإشادة بفرض إجراءات السلامة في مختلف الأبنية.

وقال العميد أسعد مبارك محمد، مدير دفاع مدني بابل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة شملت شارع الأطباء وعدداً من المناطق الحيوية في مركز المحافظة، حيث تبيّن وجود مخالفات عديدة لشروط السلامة والأمان في المجمعات الطبية الأهلية، والمولات، والمحلات التجارية".

وأكد أن "المديرية قامت بغلق 314 مشروعاً مخالفاً لغاية الآن، فيما جرى تبليغ أصحاب المشاريع غير الملتزمة واستدعاؤهم إلى جلسات الفصل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف العميد محمد أن "هذه الإجراءات تأتي حرصاً على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، مشدداً على "استمرار فرق الدفاع المدني في متابعة ورصد جميع المخالفات، وعدم التهاون مع أي مشروع يتهاون في تطبيق معايير السلامة".

وفي السياق ذاته، رحّب عدد من أصحاب المجمعات الطبية والتجارية بحملة الدفاع المدني، مؤكدين التزامهم بإجراءات السلامة.

من جانبه، بين الطبيب قاسم علي، وهو صاحب مجمع طبي تخصصي، لوكالة شفق نيوز، إن "المجمع استكمل كافة متطلبات السلامة من سلالم طوارئ خارجية، وأبواب مخصصة للإخلاء، وطفايات الحريق"، مبيناً أن "الهدف الأساس هو حماية المواطنين".

واستطرد: "نحن نثمّن جهود الدفاع المدني ونتعاون معهم بشكل كامل، فسلامة المواطن هي الأولوية، وواجبنا أن نوفر له بيئة آمنة داخل المجمعات الطبية والتجارية. هذه الحملات التفتيشية مهمة جداً، لأنها تشجع أصحاب المشاريع على الالتزام بمعايير الأمان وتجنب المخاطر المستقبلية".

كما أشاد المواطن محمد قاسم (أبو مصطفى)، بحملة الدفاع المدني، مؤكداً أنها تصب في مصلحة الأهالي: "نحن نرحب بهذه الإجراءات لأنها تضمن سلامة الناس أولاً، وكل مواطن يهمه أن تكون الأسواق والمجمعات آمنة وخالية من المخاطر. سلامة المواطن أهم من أي شيء آخر".