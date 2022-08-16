شاخوان عبد الله يعرب عن "أسفه" لوضع البصرة ويضع "حلول" انقاذها

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، إدارة محافظة البصرة، بالتعاون مع الحكومة في ملفات المياه والكهرباء وإيجاد حل لـ"معاناة أهلها"، فيما أعرب عن "اسفه" لواقع الحياة "الصعبة" في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أكد على أن البصرة من أهم المحافظات من حيث موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية"، معرباً عن "أسفه لواقع الأوضاع والحياة الصعبة وسوء الخدمات في المحافظة".

وطالب عبد الله الإدارة المحلية في المحافظة بـ"التعاون مع الوزارات الخدمية في الحكومة الاتحادية بضرورة معالجة ملف الماء والكهرباء في البصرة وتكثيف الجهود من أجل رفع المعاناة وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا هناك".

كما دعا نائب رئيس المجلس، بـ "تنفيذ مشاريع إستراتيجية لسد النقص لكميات المياه الصالحة للشرب وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية سيما في فصل الصيف وارتفاع في درجات الحرارة".

وتأتي دعوة شاخوان عبد الله، في ظل ظروف معيشية وخدمية صعبة تعيشها البصرة من نقص واضح في ملفات المياه والكهرباء والبنى التحتية اللازمة رغم انها تعد المحافظة التي يعتمد عليها العراق في موازنته السنوية بسبب كمية النفط المتواجد فيها ومقومات نجاحها الأخرى ومنها اطلالتها البحرية.