شاحنتان "منفلتتان" في محافظة عراقية.. اقتحام سيطرة وتدمير عجلة وإصابة 5 أشخاص

شفق نيوز - صلاح الدين

تسببت شاحنتان بحادثين مروعين وقعا ضمن طرق محافظة صلاح الدين، مساء الأربعاء، وأدتا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال مصدر في دائرة شرطة مرور صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً وقع على طريق قرب (مقبرة الإمام حسنة) مقابل حي العصرية، نتيجة اصطدام سيارة مدنية بشاحنة (تريلة حمل)، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في المركبة".

وتوجهت فرق شرطة المرور والإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وفقاً للمصدر، الذي أكد أن حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن مفارز المرور قامت بتنظيم حركة السير ورفع آثار الحادث من الطريق لتفادي وقوع حوادث أخرى، فضلاً عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات وفق السياقات القانونية.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة السرحة الواقعة بين ناحية آمرلي وقضاء طوزخورماتو حادثاً آخر، حيث اقتحمت شاحنة سيطرة عباس فاضل جوما، ما أدى إلى إصابة سائق سيارة بعد اصطدام الشاحنة بحاجز كونكريتي داخل السيطرة.

ووقع الحادث وفقاً للمصدر ذاته، عندما اقتحم سائق الشاحنة نقطة السيطرة دون أن يتمكّن من التوقف، ما تسبب بوقوع الحادث، الذي يُعد الثاني من نوعه خلال أسبوع في الموقع ذاته.

وأكد المصدر، أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثين للوقوف على الأسباب، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة والتعليمات المرورية، خصوصاً في الطرق الخارجية ونقاط السيطرة، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتشهد طرق محافظة صلاح الدين ومحافظات عراقية أخرى، العديد من الحوادث المرورية وبشكل يومي، بسبب تهالك البنى التحتية للطرق وغياب علامات المرور، فضلاً عن عدم التزام السائقين بالسرع المحدّدة، وغيرها من أسباب.