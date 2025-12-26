شاحنة نقل تقتحم سيطرة حكومية على طريق بغداد – كركوك (فيديو)

شفق نيوز – صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن شاحنة نقل حكومية اقتحمت سيطرة عباس صفر الواقعة على طريق بغداد – كركوك ضمن قضاء آمرلي، نتيجة كثافة الضباب وتدني مستوى الرؤية في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاحنة كانت تسير على الطريق الدولي عندما فقد سائقها السيطرة على المركبة بسبب الظروف الجوية، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الأمني واقتحام السيطرة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة، حيث جرى نقله على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُسجّل أي إصابات في صفوف القوات الأمنية المتواجدة في السيطرة.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث وتنظيم حركة السير، لمنع وقوع حوادث أخرى، خاصة مع استمرار الضباب الكثيف الذي يخيّم على أجزاء من الطريق.

وبيّن أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا بالحادث للوقوف على ملابساته، فيما دعت مديرية المرور السائقين إلى توخي الحذر الشديد، وتخفيف السرعة، واستخدام الأضواء التحذيرية عند القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.

ويُعد طريق بغداد – كركوك من الطرق الحيوية التي تشهد حركة نقل كثيفة، ما يجعل الظروف الجوية السيئة عامل خطر إضافي، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات تشكّل الضباب