شاحنة تقطع الطريق الدولي السريع في الأنبار

شفق نيوز/ تسببت شاحنة كبيرة بقطع الطريق الدولي السريع في الأنبار، يوم الأحد، جراء اصطدامها بالمجسر رقم 38 قرب مدينة الفلوجة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع قرب مدينة الفلوجة، حيث اصطدمت شاحنة كبيرة بالمجسر 38، ما تسبب بأضرار جسيمة في أحد أعمدة المجسر.

وبين أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة، الأمر الذي أدى إلى انحرافها وارتطامها مباشرةً بأحد أعمدة المجسر، ما تسبب بأضرار واضحة في بنية العمود، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من احتمال انهيار المجسر أو تعرضه لمزيد من الأضرار.

وأضاف مراسلنا أن السلطات المحلية قامت بقطع الطريق السريع بشكل مؤقت في الاتجاهين لضمان سلامة المارة والمركبات، حيث تم توجيه حركة المرور إلى طرق فرعية بديلة.

يذكر أن الطريق الدولي السريع يُعد أحد أهم الطرق الحيوية في محافظة الأنبار، حيث يربط العراق بدول الجوار، ويشهد حركة مرور كثيفة يومياً، مما يجعل صيانته وضمان سلامته أمراً ضرورياً للحفاظ على انسيابية النقل.