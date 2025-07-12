شاب ينهي حياته شنقا في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أقدم شاب من أهالي قرية الملح التابعة لقضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك، اليوم السبت، على الانتحار في ظروف لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب ح. ج. يبلغ من العمر 33 عامًا، قد أقدم على الانتحار في قريته الواقعة على بُعد نحو 50 كم شمال غرب كركوك"، مبينًا أنه "تم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتأكيد سبب الوفاة التي كانت بربط عنقه بحبل والانتحار".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تُرجّح وجود خلافات ومشاكل مجتمعية قد تكون وراء إقدامه على هذه الخطوة"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حتى اكتمال التحقيقات.

وتُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة من حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً، إذ سجلت كركوك خلال العام الحالي نحو 10 حالات انتحار شملت رجالاً ونساءً من مختلف الأعمار، في مؤشر يعكس تزايد الضغوط النفسية والاجتماعية التي تواجه بعض الفئات، وسط غياب واضح لمنظومات الدعم النفسي والتأهيل المجتمعي.