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ديالى.. شاب ينهي حياته شنقا وصعقة كهربائية تقتل خمسينياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-28T16:31:27+0000
ديالى.. شاب ينهي حياته شنقا وصعقة كهربائية تقتل خمسينياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع رجل خمسيني جراء صعقة كهربائية، فيما اقدم شاب على الانتحار شنقا داخل منزله  في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا خمسينيا لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية داخل منزله في حي (الكوبات) في قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة، مبينا أن جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث"

وفي ديالى ايضا، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شابا اقدم، مساء اليوم، على الانتحار شنقا داخل منزله في ناحية  بني سعد، (٢٠ كم جنوب غرب مدينة بعقوبة) لأسباب مازالت غامضة .

وأضاف المصدر، ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته."

وسجلت ديالى خلال النصف الأول من عام 2022 اكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار في المحافظة منذ بدء العام الحالي.

ويعزو مختصون تصاعد حوادث الانتحار الى العامل الاقتصادي وانعدام الدخل الشهري والخيانة الزوجية والعنف الاسري الى جانب تعاطي المخدرات والادمان عليها".

 

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