شاب ينهي حياته بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادث

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بانتحار شاب بظروف غامضة أثارت شكوك المحققين، داخل منزله وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يتراوح عمره بين 26 إلى 30 عاماً قام بإطلاق النار على نفسه من مسدس داخل منزله ضمن حي القاهرة وسط بغداد، لأسباب غير معروفة لغاية الآن".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما وجّه خبير الأدلة الجنائية بفتح تحقيق بالحادث لوجود شكوك لديه بشبه جنائية".