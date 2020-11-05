شاب ينتحر من على بناية والعثور على جثة طفلة بمكب للنفايات بالسليمانية وخانقين

شفق نيوز/ افادت شرطة محافظة السليمانية يوم الخميس ان شابا اقدم على الانتحار بواسطة القاء نفسه من اعلى بناية تجارية.

وقال المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، ان الشاب يبلغ من العمر 28 عاما متزوج ولديه طفلان، مشيرا الى القاء نفسه من اعلى بناية مجمع "شاري دايك" في السليمانية.

ونوه الى ان زوجة الشاب أخبرت الشرطة بان زوجها كان يعاني من مشاكل مادية.

وفي خانقين تم العثور علی جثة طفلة في مكب للنفايات، بحسب ما افاده ضابط في الشرطة اليوم الخميس.

وقال طلعت رفعت الضابط في مستشفى قضاء خانقين العام لوكالة شفق نيوز، ان شرطة المدينة عثرت على جثة طفلة حديثة الولادة في مكب للنفايات قرب مشروع في خانقين مرمية في مكب للنفايات وهي ملطخة بالدماء لتشرع السلطات الامنية التحقيق بالحادث.