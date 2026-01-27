شاب ينتحر "حرقاً" لأسباب مجهولة وسط النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب عشريني "حرقاً" لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب يبلغ من العمر 21 عاماً وقام بالانتحار بسكب مادة البنزين على نفسه وإضرام النار أمام داره الواقعة في منطقة (طريق يا علي) وسط النجف، لأسباب مجهولة.

وأشار إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته.