"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بانتحار شاب عشريني شنقا في ديالى، فيما سجلت حالة مماثلة لشاب آخر في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان شابا خريج جامعة أقدم على الانتحار شنقا في قضاء الخالص في محافظة ديالى، دون معرفة الأسباب التي دفعت به إلى الانتحار.

واضاف المصدر، ان السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث فيما أكد مقربون من الضحية أنه يعيش مشاكل واضطرابات نفسية على الرغم من عقد قرانه مؤخرا.

ويشهد العراق ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الانتحار بين صفوف الشباب بسبب المشاكل الاجتماعية والمعيشية والبطالة المتفشية.

كما سجلت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، حالة انتحار جديدة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية سجلت انتحار شاب شنقا داخل منزله في قضاء الرفاعي شمالي محافظة مدينة الناصرية مركز المحافظة، لافتا إلى ان المجنى عليه من مواليد 2009.

وبين المصدر، أن ذوي المجنى عليه ادعوا انه ابنهم كان يلعب بالحبل داخل المنزل، مشيرا إلى أن القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.