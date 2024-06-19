شاب يفتح النار على والده ويصيبه بخمس رصاصات جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، باصابة رجل بجروح "خطيرة" اثر تعرضه لإطلاق نار من قبل ابنه الشاب في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب خلاف لم يعرف تفاصيله أقدم شاب على إطلاق النار على والده داخل منزله في مزارع سفوان بمحافظة البصرة.

وبين المصدر، أن الشاب اصاب والده بـ5 اطلاقات نارية نقل على اثرها للمستشفى وحالته خطرة، فيما لاذ الشاب بالفرار وتجري القوات الأمنية عمليات البحث والتحري عنه.