شاب يعود للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، بإنقاذ مريض شاب بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مريضا عاد للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 30 دقيقة"، مبينة أن فريقا مشتركا من الاطباء والملاكات الطبية والتمريضية في طوارئ مستشفى الحمزة العام بمحافظة الديوانية، تمكن من "إعادة الشاب ذو الـ 20 عاماً إلى الحياة" بعد توقف قلبه.

وأشار إلى "عمل الاسعافات الاولية الفورية ومحاولات في الانعاش القلبي CPR والصدمات الكهربائية، موضحة أن الفريق تمكن من ارجاع النبض والتنفس بنجاح ليتم بعدها احالته الى مستشفى الديوانية التعليمي.

ونوه البيان، إلى أن الفريق الطبي ضم "مقيم دوري /مرتضى امين، م. طبي /علي تركي، م. فني/ حسين عبيد، م. فني /محمد دخيل، م. فني /حسن عباس، م. طبي/ حسن هادي، م. ماهر/ حامد هادي".