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شاب يحرق منزل والده وانتحار آخر في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-05T20:26:43+0000
شاب يحرق منزل والده وانتحار آخر في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، باقدام شاب على الانتحار داخل منزله شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف مروحة منزله بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "اسباب الانتحار ما تزال غامضة".

وأضاف المصدر، أن "شاباً آخر يبلغ من العمر 28 عاماً اقدم على حرق منزل والده بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مشيراً إلى أن" سبب حرق المنزل يعود لخلافات عائلية مع ذويه".

وبين، أن "والد الشاب العشريني تقدم بشكوى ضده امام مركز الشرطة".

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