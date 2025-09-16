شاب وفتاة داخل السيارة.. التفاصيل الكاملة للحادث المروع في ديالى

شفق نيوز- ديالى

كشف مصدر أمني مطلع في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل العثور على شابة متوفية داخل سيارة رفقة شاب بحالة خطيرة وسط بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشابة والشاب عثر عليهما داخل سيارة نوع كامارو مركونة في ورشة لصيانة التبريد قرب مقر هيئة الحج والعمرة في شارع الفروسية وسط بعقوبة".

ولفت إلى أن "الشابة تدعى (ا ع م) من مواليد 2008 ووجدت متوفية وكانت عارية تماماً ويخرج من فمها وفم الشاب الذي معها مادة لزجة اشبه بالرغوة دون معرفة ماهي، فيما عثر على الشاب جانبها وهو يدعى (ا ج ك) من مواليد 2002 بحالة خطرة جدا ونقل الى المستشفى وتم فتح تحقيق بالحادث من قبل القوات الامنية".

كما بين المصدر، أن "صاحب الورشة هو من أبلغ بالحادثة فيما اوقفته القوات الأمنية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بالحادثة".

في حين أكدت قيادة شرطة ديالى، أن الحادث جنائي غير عمدي وسببه الاختناق والتسمم والاحتجاز في مكان مغلق وضيق.

وبناء على المعلومات التي وردت عن حادث وفاة امرأة شابة وإصابة شاب آخر بحالة صحية حرجة مساء يوم أمس الاثنين، داخل أحد محلات تصليح تبريد السيارات في منطقة بعقوبة الجديدة بالقرب من معارض السيارات، وجّه قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية بـ"تشكيل فريق عمل أمني مختص للتحقيق في ملابسات الحادث"، وفقاً لبيان الشرطة.

وتابعت الشرطة: "بعد الإخبار من قبل صاحب المحل وبعد تدقيق كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود، تبيّن أن عجلة دخلت إلى الورشة يوم الأحد الماضي حوالي الساعة العاشرة مساءً، ووفق الكشف الأولي من قبل قسم الأدلة الجنائية وتقرير الطب العدلي، فإن النتائج أظهرت أن سبب الحادث هو التسمم بغاز أول أوكسيد الكاربون الناتج عن الاحتجاز داخل السيارة في مكان مغلق وضيق، مما أدى إلى وفاة الشابة اختناقًا وإصابة الشاب بحالة خطرة".

وأكدت القيادة أن "الحادث جنائي (غير عمدي) وليس بفعل فاعل"، مشددة على "ضرورة متابعة الأبناء من قبل ذويهم بشكل جيد، والإبلاغ الفوري عن أي حادث وعدم التستر عليه عبر الاتصال برقم الاستجابة السريعة (911) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

