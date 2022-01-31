سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-31T04:36:46+0000
شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شخصين اقدما على الانتحار  "حرقاً وشنقاً" في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طالب اعدادية يدعى (م.م.) تولد ٢٠٠٥ أقدم على الانتحار بواسطة سكب مادة البنزين واحراق نفسه داخل منزله في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر، أن شخصاً يعمل في مجال الحدادة أقدم على الانتحار أيضاً من خلال شنق نفسه داخل محله في الحي الصناعي، ضمن منطقة الشعلة، شمال غربي بغداد.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعت الشخصين الى الانتحار الذي حدث مساء امس، ونقلت جثتيهما لدائرة الطب العدلي.

 

related

خلال ساعات.. ثالث حالة انتحار في بغداد

Date: 2022-01-15 19:15:44
خلال ساعات.. ثالث حالة انتحار في بغداد

زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

Date: 2020-11-26 08:42:00
زعم انها شنقت نفسها .. الكشف عن حادث قتل رجل لزوجته ببغداد

فتاة وشاب ينهيان حياتهما شنقاً في ذي قار

Date: 2021-12-15 13:46:15
فتاة وشاب ينهيان حياتهما شنقاً في ذي قار

بعد اجبارها للعودة إلى زوجها.. امرأة يافعة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

Date: 2021-10-23 14:13:53
بعد اجبارها للعودة إلى زوجها.. امرأة يافعة تنتحر بشنق نفسها في بغداد

جسر الجادرية يشهد محاولة انتحار لشابة

Date: 2021-02-14 08:19:33
جسر الجادرية يشهد محاولة انتحار لشابة

الانتحار في ذي قار.. 5 حالات خلال ساعات

Date: 2022-01-09 20:52:07
الانتحار في ذي قار.. 5 حالات خلال ساعات

رابع محاولة خلال أسبوع.. إنقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

Date: 2021-03-03 13:27:02
رابع محاولة خلال أسبوع.. إنقاذ شخص حاول الانتحار في بغداد

انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

Date: 2019-05-28 22:23:32
انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد