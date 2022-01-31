شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شخصين اقدما على الانتحار "حرقاً وشنقاً" في حادثين منفصلين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طالب اعدادية يدعى (م.م.) تولد ٢٠٠٥ أقدم على الانتحار بواسطة سكب مادة البنزين واحراق نفسه داخل منزله في منطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر، أن شخصاً يعمل في مجال الحدادة أقدم على الانتحار أيضاً من خلال شنق نفسه داخل محله في الحي الصناعي، ضمن منطقة الشعلة، شمال غربي بغداد.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع التي دفعت الشخصين الى الانتحار الذي حدث مساء امس، ونقلت جثتيهما لدائرة الطب العدلي.