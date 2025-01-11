شاب موصلي يبتكر تشخيصاً مبكراً لسرطان الثدي بتقنية ذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أعلن في مدينة الموصل، عن تسجيل براءة اختراع لشاب موصلي اكتشف تشخيص مبكر لسرطان الثدي عبر الذكاء الاصطناعي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إنجازا علميا جديد للشاب العراقي براء القزاز من الموصل سجل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن من تحقيق نجاح ملحوظ في مسابقة دولية أقيمت في تركيا.

وبدأ براء، 17 عاماً، اهتمامه بالتقنية في سن مبكرة، وُلدت لديه شغف كبير بالذكاء الاصطناعي منذ سن التاسعة عندما كان يهوى الألعاب الرقمية، ثم قرر تحويل هذا الشغف إلى مشروع علمي يستهدف حل المشكلات الحقيقية.

وفي حديثه عن بداياته، صرح براء القزاز لمراسل وكالة شفق نيوز، قائلاً: "بداياتي كانت مع الألعاب الرقمية في سن التاسعة، وكانت تلك الألعاب نافذتي إلى عالم الذكاء الاصطناعي، وبمرور الوقت، شعرت بضرورة تطوير موهبتي واستخدامها في شيء مفيد، ومن هنا جاءت فكرة التركيز على التشخيص المبكر لسرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وأضاف القزاز أن مشاركته في المسابقة الدولية في تركيا كانت "تجربة مميزة" ، حيث نالت أبحاثه في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي للتشخيص الطبي اهتمامًا كبيرًا من لجان التحكيم والمشاركين الآخرين.