في محافظتين.. "مختل عقلياً" ينتحر بظروف غامضة وصعقة كهربائية تنهي حياة عامل

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بأن شاباً "مختل عقلياً" أقدم على الانتحار داخل منزله وسط المحافظة بظروف غامضة، فيما لقي آخر مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب الضحية في العقد الثالث من العمر وأطلق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف داخل منزله في منطقة المفرق بمدينة بعقوبة مركز المحافظة، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن قوة أمنية توجهت إلى المنزل وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي كركوك، أبلغ مصدر طبي في دائرة صحة المحافظة، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يدعى (أركان كريم) فارق الحياة بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال مشاركته بأعمال تسليح سقف منزل في مدينة كركوك".

وأضاف أن "الحادث وقع نتيجة ملامسة أحد قضبان التسليح المعدنية لأسلاك كهربائية قريبة من موقع العمل، ما أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية أودت بحياته على الفور".

وبين المصدر أنه "تم نقل جثمان المتوفى إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأثار الحادث حالة من الحزن بين أهالي المدينة، فيما دعا مواطنون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة المهنية والابتعاد عن خطوط الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد.