شاب عراقي "مُلهم" يجمع بين لدغات النحل وحرارة المخابز (صور)

شفق نيوز/ نجح الشاب العراقي، علي حسين الجوذري، بإثبات شغفه الكبير في تربية النحل وإنتاج العسل رغم التحديات العديدة التي واجهته.

وعلي حسين الجوذري، الذي التقته وكالة شفق نيوز، هو شاب من محافظة بابل العراقية، بدأ بتربية النحل منذ 13 عاماً.

ورغم تعرضه للعديد من لدغات النحل وصعوبة العثور على أماكن مناسبة لتربيته بسبب قلة الأشجار والظروف البيئية القاسية، إلا أن علي لم يتوقف عن متابعة حلمه.

ويستأجر علي، أراضٍ أو يحصل على مساحات من أقاربه في الريف، ليضع فيها خلايا النحل، ليتغذى على رحيق الأزهار، ورغم كل الصعوبات، يظل متمسكًا بهوايته، ويعكس ذلك عزيمته وإصراره.

إلى جانب هذه الهواية، يعمل الجوذري، في أحد مخابز مدينته، رغم امتلاكه شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، لكنه سعيد بالعمل ويحرص على الموازنة بين العملين، وبهذا يعكس قدرته على إدارة وقته وتنمية شغفه في أكثر من مجال، مما يجعله نموذجًا للإصرار والتميز.