شابتان تنهيان حياتهما "حرقاً" و"شنقاً" في جانبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار لشابتين في جانبي الرصافة والكرخ من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 2003 أقدم على الانتحار بحرق نفسها مستخدمة مادة النفط الأبيض داخل منزلها ضمن منطقة الغزالية بجانب الكرخ من بغداد، وادعى ذووها أنها تعاني من حالة نفسية".

وأشار إلى أن "شابة تولد 2014 أنهت حياتها شنقاً مستخدمة حبلاً معلقاً بسقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة الزوراء في جانب الرصافة".

وأضاف أنه تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادثين.