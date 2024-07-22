شابة تنتحر شنقاً في كرميان ورجل ينهي حياته برصاصة غربي بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في مدينة كلار مركز ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وصول جثة فتاة عشرينية الى احدى المستشفيات قضت خنقا بحبل فيما يبدو أنها عملية انتحار.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار مدينة كلار مركز ادارة كرميان، استقبل مساء اليوم، جثة فتاة يبدو إنها قضت شنقاً بحبل".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن "الفتاة تدعى (إ. م. م) وتبلغ من العمر 23 عاماً وهي من قاطني ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار مركز إدارة كرميان"، لافتا إلى انه "تم تحويل جثة الفتاة الى معهد الطب العدلي في كلار لغرض تشريحها للتعرف على أسباب وفاتها".

ولفت المصدر الى ان "المعلومات الاولية تشير إلى أن الفتاة لقيت حتفها بعملية شنق، ولم يعرف فيما إذا كانت عملية انتحار أو انه تم شنقها بهذه الطريقة".

ولم تصدر الاجهزة الامنية في ادارة كرميان أي توضيح عن الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر.

وفي بغداد؛ أفاد مصدر أمني بانتحار رجل بإطلاق النار على نفسه في منطقة الرضوانية غربي العاصمة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1970 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل داره ضمن منطقة الرضوانية".

وبين أن "أسباب الانتحار لم تعرف، وعناصر الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث".