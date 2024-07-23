شابة بعمر 25 عامًا تنهي حياتها شنقاً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شابة عشرينية بشنق نفسها في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شابة تبلغ من العمر 25 عامًا أقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل غرفتها باستخدام "شال" معلق بالمروحة السقفية، وذلك في منطقة المشتل..

وأضاف المصدر، أنه وفقًا لادعاء ذويها، كانت الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا لمعرفة الملابسات والدوافع وراء الحادث، حيث تم نقل جثة الفتاة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.