شابان ينهيان حياتهما شنقا في النجف والبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة انتحار وسط المدينة القديمة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ عمره 20 عاما، أقدم على الانتحار شنقا داخل فرن صمون بمنطقة حي النداء وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، أفاد مصدر امني ايضا، بإقدام شاب على الانتحار شنقاً داخل منزله بمنطقة خور الزبير غربي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله غربي البصرة، دون معرفة دوافع الانتحار".