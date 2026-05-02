شابان ينهيان حياتهما بسبب ضغوط الدراسة في ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء السبت، بتسجيل حالتي انتحار شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا دون العشرين عمره اقدم على شنق نفسه بواسطة حبل داخل قرية البو زياد في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

واضاف المصدر، كما ان " شابا اخر اقدم على اطلاق النار على نفسه داخل منزله بناحية اور شرقي مدينة الناصرية".

وتابع المصدر، ان " التحقيقات الاولية في حالتي تشير إلى ان الضغوط الدراسية لامتحانات النهائية (البكالوريا) وراء اقدام الشابين على الانتحار ".