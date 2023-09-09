"سُلّم" يودي بحياة طفلة ومسلح يصيب ثلاثة مدنيين بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع طفلة سقطت من السلّم في منزلها شمالي المحافظة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات توفيت جراء سقوطها من السلّم في منزلها الواقع بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية".

وأشار إلى أن "الشرطة قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانب آخر، أضاف المصدر أن "مجهولاً يستقل دراجة نارية فتح النيار من بندقية نوع كلاكنشوف على ثلاثة أشخاص كانوا يقفون قرب منزلهم بشارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأصابهم بعدة رصاصات ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

إلى ذلك، ذكر المصدر أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال إرهابي خطير اثناء محاولته دخول المحافظة عبر إحدى السيطرات الأمنية"، مبيناً أن "الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لوكالة الاستخبارات في محافظة كركوك شمالي البلاد".