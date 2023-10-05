أسئلة نيابية إلى السوداني تخص مهرجان الفنانين في بغداد.. وثيقة

شفق نيوز/ وجه عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أسئلة نيابية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يخص مهرجاناً فنياً دولياُ أقيم في العاصمة بغداد، وأثار الجدل بين الشارع العراقي.

وقال النائب هادي السلامي إن سؤاله النيابي الموجه الى رئيس مجلس الوزراء، يأتي "لأغراض رقابية وتمثيلية استنادا لأحكام الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس".

وجاء في الاسئلة بحسب وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "من هي الجهة المسؤولة عن منح الموافقات الرسمية لإقامة المهرجان الذي أقيم في المنطقة الخضراء، وما هي أسباب انتشار العديد من المقاطع المخلة بالحياء والآداب العامة من قبل بعض الفنانات والفانشستات المشتركات في فعالية هذا المهرجان كونها تشكل خروجا على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العراقي والتي تسببت في إعطاء صور غير صحيحة عن واقع المجتمع العراقي وقيمه في هكذا مناسبات وعلى الرغم من الحداد الذي يعيشه العراقيون بسبب فاجعة الحمدانية".

وجاء في السؤال الأخير "من هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنظيم برنامج وفقرات المهرجان ومتابعة انسجامها مع طبيعة المناسبة التي اقيم المهرجان لتغطيتها".

وأثار مهرجان العراق الدولي الذي أقيم ليلة الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، في ساحة الاحتفالات ببغداد بمناسبة اليوم الوطني العراقي، موجة من الانتقادات والاستياء الواسع سياسياً وشعبياً بسبب ظهور بعض المشاركات فيه بأزياء اعتبرها البعض "فاضحة"، وأصدرت جهات سياسية عدة بيانات استنكار ومطالبات بمحاسبة القائمين على هذا المهرجان، فيما لم تخل ساحة الحكومة العراقية من طائلة الاتهامات التي وجهت لها بالسماح بعقد هذا المهرجان وسط العاصمة بغداد.