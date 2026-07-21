سؤال نيابي إلى هيئة الإعلام عن قرارات حظر الظهور ومنع البرامج (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجهت وزيرة الاتصالات السابقة النائبة هيام الياسري، يوم الثلاثاء، سؤالاً برلمانياً إلى هيئة الإعلام والاتصالات، طالبت فيه بإيضاح آليات تنظيم قطاع الإعلام، والأسس القانونية للإجراءات المتخذة بحق بعض القنوات والإعلاميين، فضلاً عن إجراءات الهيئة للحد من المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية.

وبحسب وثيقة تنشرها، وكالة شفق نيوز، استند السؤال البرلماني إلى الصلاحيات الرقابية المنصوص عليها في المادة (61/ثانياً) من الدستور، والمواد (27) و(29) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، مع طلب تزويد النائبة بالإجابات مدعمة بالوثائق الرسمية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وتضمن السؤال استفساراً عن الآليات والضوابط التي تعتمدها هيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم قطاع الإعلام في العراق، والأسانيد القانونية للإجراءات التي تتخذها بحق القنوات الفضائية والإعلاميين، بما في ذلك حجب الظهور وفرض الغرامات.

كما طلبت الياسري توضيح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية مع شركات التواصل الاجتماعي، للحد من المحتوى الخادش للحياء على منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك" و"تلغرام"، استناداً إلى الأمر الديواني الصادر عام 2023.

وشمل السؤال أيضاً الاستفسار عن إجراءات الهيئة لمواجهة الحسابات الوهمية والحد من ظاهرة الجيوش الإلكترونية وما تنشره من إشاعات وأخبار غير صحيحة، فضلاً عن خططها المستقبلية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (325 وموحدتها 331/اتحادية/2023) الصادر في 13 آذار/ مارس 2024.