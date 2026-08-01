سؤال صحفي عن "العدوان" يثير سجالاً مع محافظ نينوى (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

شهدت زيارة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إلى ناحية برطلة لتقديم التعازي بذوي ضحايا الاستهداف الذي طال الفوج الرابع التابع للواء 30 (حشد الشبك)، سجالاً كلامياً مع أحد الإعلاميين، عقب توجيه سؤال بشأن موقفه من "العدوان" وما إذا كان مؤيداً له.

ورفض الدخيل، أثناء مغادرته مجلس العزاء وأمام عدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، طريقة طرح السؤال، قائلاً: "هذا السؤال مدفوع الثمن من قبلكم.. نحن دائماً مع أبناء محافظة نينوى، ولا نميز ولا نفرق بين أحد".

وأكد المحافظ أن حضوره مجلس العزاء يأتي لتقديم المواساة إلى ذوي الضحايا، ويجسد واجبه تجاه جميع أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم، قائلاً: "لا فرق بين الشبك والإيزيديين وغيرهم".

وكان الدخيل قد أعلن، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، مشاركته في مجلس عزاء شهداء الحشد الشعبي في برطلة، بحضور قائممقام الموصل هشام الهاشمي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والمحافظة، إلى جانب قادة أمنيين، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وتأتي الزيارة على خلفية الاستهداف الذي طال مقر الفوج الرابع التابع للواء 30 (حشد الشبك)، وأسفر عن مقتل عشرة من منتسبي الفوج.