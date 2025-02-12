"سيؤدي لكارثة اقتصادية".. مزراعو ربيعة يحتجون على وقف ضخ المياه بمشروع ري

شفق نيوز/ نظم مزارعو ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية لرفض قرار إيقاف ضخ المياه في مشروع ري الجزيرة الشمالي، فيما حذروا من كارثة اقتصادية ستضرب المنطقة وتؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية.

وناشد المحتجون، عبر حديثهم لوكالة شفق نيوز، الجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لضمان استمرار المشروع"، محذرين من أن "توقفه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية تهدد مستقبل المنطقة".

وقالوا إنهم "استوردوا كميات كبيرة من الحنطة والبطاطا بملايين الدنانير العراقية، وذلك لاستثمار الأرض وزراعتها في مواسمها المناسبة، لكن إيقاف المشروع سيؤدي إلى خسائر كبيرة، حيث يعتمد العديد منهم على المياه في سقي محاصيلهم لتأمين قوتهم اليومي".

من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد اهريس، لوكالة شفق نيوز، خلال مشاركته في الوقفة، أنه سيخاطب وزارة الموارد المائية رسميًا لوقف تنفيذ قرار الإيقاف.

وأكد أن "استمرار ضخ المياه أمر حيوي لإنقاذ الزراعة وتأمين معيشة آلاف المزارعين في المنطقة"، مشددًا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة قبل تفاقم الأزمة".

يُذكر أن توقف ضخ المياه في المشروع يهدد آلاف العوائل التي تعتمد بشكل كامل على الزراعة كمصدر دخل أساسي لها، مما يزيد من المخاوف بشأن الأضرار التي قد تلحق بمستقبل القطاع الزراعي في المنطقة.