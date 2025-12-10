سيول إيلام الفيلية "تنعش" الروافد الجافة في بدرة العراقية (فيديو)

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر محلي في قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط، مساء اليوم الأربعاء، بأن سيولاً قادمة من محافظة إيلام الفيلية في إيران "أنعشت" الروافد الجافة في الأراضي العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيولاً قادمة من إيلام الفيلية في إيران المجاورة لقضاء بدرة العراقي، عبرت مساء اليوم حدود محافظة واسط ورفدت الأراضي وكذلك الروافد التي تعاني جفافاً شديداً منذ عدة أشهر".

وأشار إلى أن "هذه المياه ستسهم بشكل كبير في توسيع الرقعة الزراعية في قضاء بدرة وكذلك محافظة واسط، كونها تمر بأراضٍ تعتمد على المياه السيحية والأمطار في الزراعة".

وأضاف المصدر أن "مياه السيول ستأخذ طريقها أيضاً إلى نهر دجلة مما يعزز منسوب المياه في النهر وينعش الزراعة في المحافظات التي يمر بها".

وتشهد الأجواء العراقية منذ مطلع الأسبوع الجاري موجة أمطار غزيرة بلغت ذروتها منذ أمس الأول الاثنين، وتحولت في بعض المحافظات إلى سيول جارفة أودت بحياة أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان وفي كركوك، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة في العديد من المناطق، كما تسببت بخروج بعض الطرق والجسور الرئيسية عن الخدمة.