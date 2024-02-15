سيول إيرانية جارفة تتدفق الى "قزانية" شرقي ديالى وتقطع طريقاً

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الخميس، بتدفق سيول إيرانية جارفة الى مناطق ناحية قزانية شرقي محافظة ديالى.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "السيول تدفقت بشكل سريع من الحدود الايرانية الى مناطق ناحية قزانية شرقي مدينة بعقوبة، وقطعت الطريق الحدودي وليس الطريق العام باتجاه القرى الحدودية ومناطق واسط والعمارة لبعض الوقت، ومن ثم عادت الحركة تدريجياً بعد نزول مستوى مياه السيول".

بدوره قال مدير ناحية قزانية مازن أكرم لوكالة شفق نيوز، إن "السيول تدفقت في 5 وديان عند ناحية قزانية وهي مويلح وحزام وطهلاو وترسق وليما".

وأضاف أن "معدلات تدفق السيول في وادي طهلاو أكبر من الوديان الأخرى، وتم اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على القرى الحدودية وحمايتها من أي خطر محتمل".