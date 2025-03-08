سيول إيرانية تجتاح الحدود العراقية .. صور وفيدو

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى يحيى قنبر، يوم السبت، وصول موجة سيول من الأراضي الإيرانية الى الأراضي العراقية الحدودية.

وقال قنبر لوكالة شفق نيوز، إن"فجر اليوم شهد وصول موجة سيول كبيرة من الاراضي الايرانية الى المناطق الحدودية الشرقية لمحافظة ديالى ضمن أطراف ناحية قزانية وقضاء مندلي".

وأضاف أن"أبرز المناطق التي شهدت تدفق السيول هو وادي الكلال أو ما يسمى وادي ترسق الكبير"، لافتا إلى أن"المناطق الحدودية لم تسجل أضرار مادية وبشرية جراء الأمطار الغزيرة والعواصف خلال الساعات الماضية".

وفي سياق متصل ذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، أن"السيول الايرانية تدفقت في أكثر من 5 وديان حدودية ضمن الأراضي العراقية أبرزها النفط وليما وطهلاو ومويلح وترسق".