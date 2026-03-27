سيول وأمطار كثيفة تجتاح كركوك.. وقضاء الدبس يتصدر معدلات الهطول

شفق نيوز– كركوك

أعلنت مديرية الموارد المائية في كركوك، يوم الجمعة، تسجيل معدلات هطول مطري متفاوتة في عموم مناطق المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تصدّرت ناحية الدبس أعلى كمية أمطار مسجلة.

وقال مدير الدائرة، زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك شهدت موجة أمطار غزيرة خلال اليوم الماضي، توزعت بنسب متفاوتة بين المناطق، وأسهمت في ارتفاع مناسيب المياه في الأنهار والأودية".

وأضاف أن "ناحية الدبس سجلت أعلى معدل هطول بلغ 70 ملم، تلتها منطقة التون كوبري بـ56 ملم، ثم داقوق بـ49 ملم، والزاب بـ48.5 ملم".

وأشار كريم، إلى أن "ناحية شوان سجلت 45.3 ملم، وتازه 43 ملم، فيما بلغ الهطول في مركز كركوك 41.6 ملم، وقره هنجير 41 ملم"، مبيناً أن "ناحية ليلان سجلت 38 ملم، في حين بلغت الكمية في الرياض والحويجة 34 ملم لكل منهما، وسجلت العباسي 30 ملم".

وتابع قائلاً إن "هذه الكميات تُعد جيدة مقارنة بالفترات السابقة، وأسهمت في إنعاش الموارد المائية وتحسين الخزين السطحي، فضلاً عن تغذية الأنهار المحلية، ومنها نهر الخاصة"، موضحاً أن "المديرية تتابع تطورات الحالة المطرية والسيول المتدفقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تصريف المياه وتقليل المخاطر المحتملة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية".

ودعا كريم، المواطنين إلى "توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، لتجنب الحوادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة وتساقط ثلوج في المناطق الجبلية الحدودية.