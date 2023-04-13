سيول وأمطار "غير مسبوقة" يعززان خزين العراق المائي

شفق نيوز/ أكدت محافظتا ديالى وصلاح الدين، يوم الخميس، أن الأمطار والسيول خلال الساعات الـ48 الماضية، حققت أهدافاً كبيرةً في تعزيز المخزون المائي، ونجاح الخطة الزراعية الشتوية.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند علي المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق شرقي ديالى شهدت تدفق أكبر معدلات للسيول القادمة من الحدود الإيرانية منذ أكثر من عامين في 5 وديان أبرزها (النفط وطحلاو وحران وترساق)".

وأضاف، أن "السيول المنحدرة من إيران نحو حدود ديالى في مندلي وقزانية تصب في هور الشويجة في حدود محافظة واسط والذي يستخدم لتعزيز مياه نهر دجلة"، مشيراً إلى أن "الأمطار الغزيرة أنجزت (رية الفطام) لمحصولي الحنطة والشعير أي الرية الأخيرة قبل نضوج المحاصيل والبدء بحصادها".

ونوه المعموري إلى أن "ناحية مندلي سجلت أعلى معدل للأمطار منذ سنوات، إذ بلغ 105 ملم"، لافتاً إلى عدم تسجيل أي حالات غرق أو أضرار للقرى والمناطق النائية في محافظة ديالى".

وأحصى المسؤول الحكومي، حصاد الأمطار الغزيرة في ديالى، وأكد أنها تسببت بزيادة المخزون المائي لسدود الوند والعظيم ومندلي وبحيرات حمرين ودربندخان، ما يؤمن كميات كبيرة للمياه وغير مسبوقة منذ عامين.

وفي صلاح الدين، أفادت مصادر محلية وأمنية، لوكالة شفق نيوز، بقيام قوات الجيش بإخلاء 3 قرى عند حدود مطيبيجة وناحية حمرين بين ديالى وصلاح الدين، بسبب موجات الأمطار التي أغرقت تلك القرى".

هذا وأخبر محمد العبيدي (أحد سكنة القرى) الوكالة، أن "قوات الجيش أخلت قرى (البو سعيد، والبو خريميش، وقسماً من قرية البو رياش) شرقي صلاح الدين"، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية، باستثناء بعض الأضرار المادية".

بدوره، ذكر مدير الموارد المائية في صلاح الدين، بسام عبد الواحد أن "القرى والدور التي تم إخلاؤها في حمرين ومناطق الشرقاط متجاوزة على الأودية وقريبة من الغرق في أي لحظة".

وعدَّ عبد الواحد، موجات الأمطار خلال اليومين الماضيين "أكبر مكسب مائي للمحافظة خلال هذا العام، من حيث الخزن وتأمين احتياجات الخطة الزراعية الصيفية".

وكشف عن تسجيل قضاء طوزخورماتو "ثاني أعلى معدل بالأمطار على مستوى العالم، بعد بلوغ معدلاتها 111 ملم وهي سابقة لم يشهدها قضاء في صلاح الدين".

وشهدت غالبية المحافظات العراق موجات أمطار رعدية وسيول في المحافظات الحدودية تسببت بغرق العديد من المدن وخروج خطوط التيار الكهربائي عن الخدمة بسبب العواصف.

ونتيجة لذلك، قررت الحكومة العراقية، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.