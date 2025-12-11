سيول كركوك.. فرق الإنقاذ تستمر بانتشال العائلات وانهيار الجسور عطّل كل شيء

شفق نيوز- كركوك

تعصف بمحافظة كركوك منذ يومين موجة سيول غير مسبوقة، أدت إلى انهيار جسور رئيسية وقطع طرق حيوية، إضافة إلى خسائر بشرية ومادية واسعة، خصوصاً في مناطق جنوب شرقي المحافظة، وفي المقابل، تواصل فرق الدفاع المدني والشرطة جهودها لإنقاذ المواطنين وحماية الممتلكات، وسط استنفار حكومي وأمني واسع.

وحول إنقاذ حياة المواطنين، أكد مدير ناحية ليلان محمد ويس الموسوي، أن فرق الدفاع المدني تمكنت مساء الثلاثاء الماضي من إنقاذ سبع عائلات حاصرتها السيول في مناطق يارمجه وزندانة.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "مياه السيول ارتفعت فوق ثمانية جسور فرعية، ما أدى إلى احتجاز عدد من السكان داخل منازلهم"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني استجابت فوراً وتم إخراج جميع العائلات دون تسجيل إصابات".

وأشار إلى أن "فرق الطوارئ والخدمات البلدية تواصل عملها في فتح الطرق وتقييم الأضرار، مع اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لأي ارتفاع جديد في مناسيب المياه".

من جانبه أوضح مدير طرق وجسور كركوك علي أكبر، أن "جزءاً من جسر طوز خورماتو القديم الرابط بين تكريت وقضاء الطوز انهار بطول 48 متراً بسبب السيول"، مؤكداً أن الجسر يعمل حالياً بمسار واحد للسيارات الصغيرة فقط".

وقال أكبر لوكالة شفق نيوز، إن "السيول اجتاحت مسار الجسر وتسببت بانهيار جزء كبير منه، ما اضطرّنا إلى إيقاف مرور الشاحنات كإجراء احترازي".

ويضيف أن "جسر داقوق يعاني أيضاً من أضرار سابقة ويعمل بمسار واحد منذ سنوات، فيما زادت السيول الأخيرة من خطورة وضعه".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد أعلنت في بيان رسمي، أن الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية ساهمت في رفع الخزين المائي في السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار ساهمت في تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب، بعد انقطاع التغذية لعدة مواسم متتالية، فضلاً عن دعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الإغمار فيها.

وأوضحت أن الأمطار ساعدت على تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطرة من المياه، كما ساعدت على تأمين الاحتياجات المائية للري خلال الموسم الشتوي الحالي في معظم المحافظات، مما يدعم الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة أن الأمطار والسيول الأخيرة ساهمت أيضًا في تخفيض الكميات المطلقة من السدود والخزانات الناجم عن مواسم الشح المتتالية.

ونوهت إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للزيادة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي وتدفق السيول، على أن يتم إصدار بيان تفصيلي نهائي بعد انحسار تأثير المنخفض بشكل كامل.

في حين أكد مصدر في طرق وجسور صلاح الدين لوكالة شفق نيوز أن الانهيار تسبب بإرباك حركة النقل بين المحافظات، خصوصاً للشاحنات والبضائع القادمة من تكريت باتجاه كركوك.

ووصل إلى كركوك رئيس خلية الأزمات الفريق الركن جعفر البطاط، يوم أمس، وقال البطاط لوكالة شفق نيوز: "جئنا بأوامر رئيس الوزراء لفتح مقر مسيطراً لإدارة أزمة السيول والإشراف على إعادة الجسور المتضررة وتوحيد جهود الدولة".

وأكد البطاط أن الأولوية الآن هي حماية المواطنين ومنع أي انهيارات إضافية، إلى جانب فتح الطرق الحيوية.

إلى ذلك وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السابق والعضو الفائز عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، التحرك الحكومي بأنه دون المستوى المطلوب.

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز: "السيول دمرت مواقع متعددة في كركوك، والتحرك الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب. الجرافات الوحيدة التي قدمت المساعدة هي جرافات الجيش، فيما دوائر حكومية أخرى لم تعمل بالشكل الكافي."

ويشير الصالحي إلى ضرورة تسريع عمليات الإنقاذ والدعم الفوري للمتضررين، مؤكداً على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية لتفادي وقوع المزيد من الخسائر.

وسُجلت وفاة امرأة في منطقة شوراو نتيجة صعقة كهربائية، كما أصيب عامل من بلدية كركوك بصعقة مماثلة داخل سوق رحيماوة.

وأفاد مصدر في الطب العدلي بمستشفى آزادي لوكالة شفق نيوز مساء أول أمس الثلاثاء، بوصول جثة الطفلة بيار عيسى يوسف (7 سنوات) من قرية فرقان بعد أن جرفتها السيول داخل القرية، وتم نقل الجثة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتضررت مساحات واسعة من القرى جنوب شرقي كركوك، خصوصاً في ناحية ليلان، وفي قرية يارمجه، بحسب ما قاله المواطن حسين عبدالله.

وأضاف عبدالله لوكالة شفق نيوز، أن "المياه اجتاحت بيوتنا خلال دقائق، جرفت أنابيب السقي ودمرت أراضينا الزراعية. لم نتمكن من إنقاذ أي شيء".

ويضيف أن "الأرض لا تزال مشبعة بالمياه، ونناشد الحكومة بتقديم الدعم وإعادة تأهيل الأراضي".

ويؤكد خبراء ميدانيون أن عدم إكمال إكساء الطرق المؤدية إلى كركوك ساهم في زيادة الانزلاقات والحوادث أثناء السيول.