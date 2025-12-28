سيول كركوك.. سيطرة في داقوق وليلان وتصريف قياسي لسد الدبس (صور)

شفق نيوز- كركوك

أكد قائممقام قضاء داقوق سراج الدين ناظم العاصي، مساء اليوم الأحد، أن الوضع العام للسيول في القضاء "جيد ومستقر"، ولا توجد أي مشاكل في متابعة حركة السيول أو تصريفها عبر جسور قضاء داقوق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تسيطر بشكل كامل على الموقف.

وقال العاصي لوكالة شفق نيوز، إن حركة السير طبيعية وانسيابية على الطريق الدولي الرابط بين كركوك باتجاه قضاء طوزخورماتو وصولاً إلى بغداد، ولم تُسجل أي انقطاعات أو معوقات مرورية نتيجة الأمطار أو السيول.

وأضاف أن تصاريف مياه سد الدبس باتجاه نهر دجلة سجلت رقماً قياسياً بلغ نحو 400 متر مكعب في الثانية، مبيناً أن هذا المستوى من التصريف يحدث لأول مرة منذ سنوات، وسيُسهم في تعزيز الطاقة الخزنية لعموم السدود العراقية، فضلاً عن رفع مناسيب المياه الجوفية.

وفي السياق ذاته، أوضح العاصي أنه بعد المناشدة والمتابعة المباشرة، قامت خلية إدارة الأزمات بمعالجة اختناقات تصريف مياه المجاري ومياه الأمطار في أحياء (فريق أوه – سنور) بقضاء داقوق، ما أسهم في درء مخاطر الفيضانات وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

من جانبه، أكد مدير ناحية ليلان، محمد ويس الموسوي، أن الوضع العام لموجة السيول اليوم تحت السيطرة، لا سيما بعد الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتعامل مع الموجة الأولى والثانية من السيول.

وتابع الموسوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن تلك الإجراءات نجحت في احتواء تدفقات المياه، رغم الارتفاع الملحوظ في كميات السيول المارة عبر مساراتها الثلاثة، لافتاً إلى استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية لمنع أي أضرار محتملة.

وأكد المسؤولان استمرار التنسيق بين الدوائر الخدمية والأمنية، داعين المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وتوخي الحذر في المناطق القريبة من مجاري السيول والوديان.

وكان مصدر محلي في ناحية قرة هنجير شمال محافظة كركوك، أفاد لوكالة شفق نيوز، الأحد، بإنقاذ عنصرين من قوات البيشمركة بعد أن حاصرتهما السيول وجرفت سيارة تقلهما في المنطقة.

واجتاحت كميات كبيرة من مياه السيول، الأحد، قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين قادمة من وادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الواقعة ضمن حوض الوادي.