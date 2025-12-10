سيول غزيرة تضرب ديالى.. إغلاق طرق وغرق شوارع بالمياه (صور)

شفق نيوز- ديالى

شهدت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، اضراراً مختلفة جراء شدة السيول والأمطار التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن كمية الأمطار تسببت بحدوث سيول متوسطة إلى شديدة في مناطق شمال شرق محافظة ديالى ولاسيما المحاذية لمدينة السليمانية، فيما لم تسجل مناطق الشرقية الحدودية مع إيران أي سيول حتى صباح اليوم، بحسب مسؤولين في سد مندلي.

وأضاف أن السيول تسببت بأضرار مادية متوسطة في طرق ناحية "قرة تبة"، حيث أخرجت طريقي "قرة تبة - سرحة وقرة تبة – كفري" عن الخدمة، لافتاً إلى أن الأمطار تسببت بغرق بعض الشوارع والمنازل في مناطق متفرقة.

وأشار المراسل، إلى أن الدوائر الخدمية من المجاري والبلدية تواصل عملها في الوقت الراهن لتصريف المياه والحد من مخاطر السيول.

وتعاني محافظات عراقية عدة منذ يومين من موجات سيول مفاجئة تسببت بأضرار في الطرق والبنى التحتية، وسط مطالبات أهلية بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وإنشاء مشاريع للحماية من الفيضانات.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن البلاد ستتعرض الى منخفض جوي جديد قادم من بلاد الشام اعتبارا من يوم غد الخميس يرافقه هطول الأمطار، وتراجع ملموس بدرجات الحرارة.