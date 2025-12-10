سيول طوزخورماتو تخرج الجسر الرئيس عن الخدمة كاملة وتشل الحركة نحو كركوك

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، أن السيول الجارفة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية أدّت إلى خروج الجسر الرئيس الرابط بين طوز خورماتو ومحافظة كركوك عن الخدمة بشكل كامل، ما تسبب بشلل حركة المرور وإغلاق الطريق الحيوي الذي يربط القضاء بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة أمس تسببت بارتفاع منسوب المياه في وادي طوز، مما أدى إلى تضرر الهيكل الإنشائي للجسر وانهيار أجزاء منه، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية والبلدية إلى إغلاق الطريق فوراً حفاظاً على سلامة المواطنين".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والجهات الخدمية تواصل أعمالها منذ ساعات الفجر لتقييم حجم الأضرار، فيما تم تحويل مسار المركبات إلى طرق بديلة، رغم صعوبتها وبعدها، ما أدى إلى ازدحامات وتأخير في حركة التنقل بين طوز خورماتو وكركوك".

وأشار المصدر إلى أن "خروج الجسر عن الخدمة يهدد بانقطاع الإمدادات بين القضاء والمحافظة ويؤثر على حركة التجارة ونقل البضائع"، مؤكداً أن "السلطات المحلية خاطبت الجهات المعنية في المحافظة ووزارة الاعمار والاسكان للإسراع في إرسال فرق فنية متخصصة للبدء بأعمال الصيانة وإعادة فتح الطريق بأقرب وقت ممكن".

وتشهد عدة مناطق من محافظة صلاح الدين منذ بدء موسم الأمطار موجات سيول مفاجئة تسببت بأضرار في الطرق والبنى التحتية، وسط مطالبات أهلية بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية وإنشاء مشاريع للحماية من الفيضانات.

وأفادت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بأن السيول قطعت طريق بغداد - كركوك قرب منطقة طوزخورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، أعلنت أمس الثلاثاء، عن ارتفاع كميات الأمطار المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية.