سيول طوزخورماتو.. انهيار جديد في الجسر الجنوبي وافتتاح مؤقت للطريق الحولي (صور وفيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بافتتاح الطريق الحولي بشكل مؤقت في منطقة حوض الشاي بقضاء طوزخورماتو، بعد إعادة تأهيله، بهدف تسهيل حركة مرور المركبات من وإلى العاصمة بغداد، في ظل التحديات التي يشهدها الطريق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن أعمال التأهيل شملت ردم الأكتاف وتقوية الممر، عبر الجهد الآلي لملاكات مديرية بلدية قضاء طوزخورماتو وبمساندة الدوائر الساندة، وذلك لتخفيف الزخم المروري وضمان انسيابية الحركة لحين تنفيذ الحلول الدائمة.

وأضاف أن هذا الإجراء تزامن مع تسجيل انهيار جديد في الجسر الجنوبي الكونكريتي بقضاء طوزخورماتو، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لطريق كركوك – بغداد، ما تسبب بعرقلة حركة السير وأثار مخاوف مستخدمي الطريق.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد في الوقت ذاته استمرار تدفق سيول الأمطار من المرتفعات الشمالية الشرقية، مروراً بحوض الشاي، وصولاً إلى خزين سد العظيم، وبكميات تصل إلى نحو 90 متراً مكعباً في الثانية، نتيجة غزارة الأمطار خلال الساعات الماضية.

وأكد أن الجهات المختصة تتابع الوضع ميدانياً لمراقبة حركة السيول ومستويات التصريف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أضرار محتملة على الطرق أو المناطق السكنية، داعياً سالكي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر.